На Кубани приступили к строительству семи спортобъектов

В этом году специалисты приступили к возведению 7 новых спортивных объектов. Так, по одному универсальному спортзалу появится на территории школ в хуторе Первомайском и в поселке Мостовской. Малобюджетные спортивные залы появятся в поселке Виноградном, станице Октябрьской Крымского района, в Армавире.