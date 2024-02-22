На Кубани приступили к строительству семи спортобъектов

— В регионе продолжают развивать спортивную инфраструктуру в рамках федеральных и краевых государственных программ, — уточнили в пресс-службе департамента строительства Краснодарского края.
В этом году специалисты приступили к возведению 7 новых спортивных объектов. Так, по одному универсальному спортзалу появится на территории школ в хуторе Первомайском и в поселке Мостовской. Малобюджетные спортивные залы появятся в поселке Виноградном, станице Октябрьской Крымского района, в Армавире.
Кроме того, в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры» в Темрюке и станице Старовеличковской построят центры единоборств.
Сейчас объекты находятся на разной стадии подготовки к строительству.