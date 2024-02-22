В пяти городах Челябинской области продлили режиму НМУ

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили в местном отделении Гидрометцентра. — В связи с этим с 14:00 19 февраля до 19:00 26 февраля объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.
С 14:00 19 февраля до 19:00 24 февраля режим НМУ объявлен также в Сатке и Карабаше.
По данным единой системы мониторинга качества воздуха, днём 22 февраля в Челябинске один из постов Росгидромета, расположенный около Челябинского металлургического комбината, а также один пост Челябинской ТСН, расположенный в Ленинском районе, зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
В региональном центре приступили к работе по переносу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы города. Уже в ближайшие дни на предприятии будет закрыто самое вредное производство. Перенести часть объектов Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города поручил Владимир Путин во время своего визита в Челябинск 17 февраля. Президент посетил промышленные предприятия, где ознакомился с производством, а также встретился с работниками и студентами. В ходе общения с челябинцами глава государства сделал несколько важных заявлений.