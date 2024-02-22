В пяти городах Челябинской области продлили режиму НМУ

В региональном центре приступили к работе по переносу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы города. Уже в ближайшие дни на предприятии будет закрыто самое вредное производство. Перенести часть объектов Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города поручил Владимир Путин во время своего визита в Челябинск 17 февраля. Президент посетил промышленные предприятия, где ознакомился с производством, а также встретился с работниками и студентами. В ходе общения с челябинцами глава государства сделал несколько важных заявлений.