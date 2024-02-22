Как будут продавать алкоголь 23 февраля 2024 года в Пермском крае?

Также в муниципалитетах могут устанавливать дополнительные дни, когда продажа алкоголя запрещена. Например, в день проведения линеек, в День защиты детей или 1 сентября. В некоторых территориях Пермского края вводят запрет на продажу алкоголя во время важных для муниципалитета праздников — День шахтёра, День посёлка, Сабантуй и т. д.