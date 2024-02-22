Как будут продавать алкоголь 23 февраля 2024 года в Пермском крае?

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Этот выходной праздничный день. В некоторые из праздников в России и в Пермском крае действует запрет на продажу алкоголя. Можно ли купить спиртные напитки 23 февраля 2024 года?
Из Постановления Пермского края следует, что продажа алкоголя в Пермском крае запрещена в определённые дни. Это День Труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День пограничника — 28 мая. 23 февраля в перечень не входит.
Также в муниципалитетах могут устанавливать дополнительные дни, когда продажа алкоголя запрещена. Например, в день проведения линеек, в День защиты детей или 1 сентября. В некоторых территориях Пермского края вводят запрет на продажу алкоголя во время важных для муниципалитета праздников — День шахтёра, День посёлка, Сабантуй
В Министерстве промышленности и торговли Пермского края пояснили сайту perm.aif.ru, что так как согласно постановлению правительства региона 23 февраля не входит в перечень дат, в которые запрещена продажа алкоголя, то продукция будет продаваться в обычном режиме.
То есть 23 февраля в Пермском крае запрета на продажу алкоголя нет. По закону его продают до 23.00, как и в обычные дни.