В Ростове поликлиники прекратят принимать онкобольных пациентов. Об этом проинформировал донской минздрав, пишет donnews.ru.
Новые правила начнут действовать с 1 апреля. Пациентов с подозрением на злокачественные новообразования или диагностированными заболеваниями теперь будут принимать в специализированных центрах. Это связано с реструктуризацией региональной системы здравоохранения.
В Ростове начнут работу Центры амбулаторной онкологической помощи. Один будет сформирован на базе областного онкодиспансера (проспект Соколова, 9), ещё четыре — в филиалах КДЦ «Здоровье» (переулки Доломановский, 70/3, Днепровский, 122/1, улицы Петрашевского, 36, и Жмайлова, 11).
В 2024 году также должно заработать ещё одно профильное учреждение — на базе КДЦ «Здоровье» на 21-й линии, 8.