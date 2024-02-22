Хотел быть космонавтом, а стал людоедом: криминальный репортёр — о кровавом Калининграде 90-х

А ещё были два красавца-опера, опер молодой и опер опытный. Опытный на примере дела с ковром учил молодого, что, мол, с соседями важно жить дружно. И привёл пример из своей богатой практики. Жители старого коммунального барака на окраине Балтрайона, пожилая супружеская пара, написали местному участковому заявление. Они просили проверить своего соседа по коммуналке, который, как было сказано в заявлении, два дня подряд кипятил на общей кухне горячую воду, хотя в эти дни еды не готовил, сам не мылся и одежды не стирал. И участковый проверил. Когда он зашёл в комнату соседа, кровь была даже на потолке.