Жители донского региона делятся кадрами распустившихся подснежников

Местные жители активно делятся кадрами этой цветущей поляны в социальных сетях 22 февраля.
В донском регионе наступило долгожданное потепление. Термометры в городах области показали отметку +5 градусов. Всего неделя осталась до весны, и природа внимательно напоминает о приближающемся сезоне. Зацвели первые цветы, пробиваясь сквозь холодную землю. Подснежники расцвели на одной из полян города. Жители с радостью фиксируют великолепие белых цветов на фото и делают публикации в интернете.
Отметим, что на южных территориях подснежники появляются еще в январе. Эти хрупкие растения, смело пробившиеся через снежный покров, не дрожат перед зимними морозами и весенними заморозками. Поэтому жители Дона смогут наслаждаться подснежниками как минимум еще три недели, даже при возможных похолоданиях.