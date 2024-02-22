Жители донского региона делятся кадрами распустившихся подснежников

Отметим, что на южных территориях подснежники появляются еще в январе. Эти хрупкие растения, смело пробившиеся через снежный покров, не дрожат перед зимними морозами и весенними заморозками. Поэтому жители Дона смогут наслаждаться подснежниками как минимум еще три недели, даже при возможных похолоданиях.