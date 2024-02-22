Как Воронеж будет работать на праздниках

Три выходных дня ждут воронежцев в связи с празднованием Дня защитника Отечества. С 23 по 25 февраля изменится график работы почты, МФЦ и других структур. О том, как будет жить и работать Воронеж, рассказываем в нашем материале.
МФЦ.
22 февраля, в четверг, филиалы МФЦ, в том числе смарт-зоны, будут принимать заявителей с сокращением рабочего времени на один час.
23 февраля во всех центрах «Мои Документы» — выходной день.
С 24 февраля, суббота, филиалы начнут работать в обычном режиме.
Уточнить графики многофункциональных центров и смарт-зон можно на сайте mydocuments36.ru или по телефону
Почта.
23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России.
«Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов», — сообщили в пресс-службе УФПС Воронежской области.
22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час, а 24 февраля обслуживание возобновится по обычному расписанию.
ЗАГС.
23 февраля — выходной день во всех отделах ЗАГС Воронежской области. Накануне праздника, 22 февраля, рабочий день сокращается на один час.
23 февраля и 25 февраля — будут выходными днями для Госавтоинспекции. Суббота, 24 февраля, — рабочий день.
«Для удобства граждан запись на оказание услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, можно осуществить на сайте Единого портала государственных услуг», — сообщили в ведомстве.
Парковки.
С 23 по 25 февраля все парковки в центре Воронежа будут работать в режиме выходного дня, то есть будут бесплатными. С понедельника, 26 февраля, площадки возобновят работу в обычном режиме.