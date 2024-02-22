Холодную воду отключат по ряду адресов в Самаре 29 февраля и 1 марта

Кроме того, в этот день с 9:00 до 16:00 без холодной воды останутся дома на ул. Вольской, 81, 83, 85; Томашевском тупике, 3; Ново-Вокзальном тупике, 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.