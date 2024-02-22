Холодную воду отключат по ряду адресов в Самаре 29 февраля и 1 марта

В Самаре на следующей неделе 29 февраля и 1 марта запланирован ряд работ на сетях водоснабжения. В связи с этим возможны кратковременные отключения холодной воды.
По информации «РКС-Самара», придется посидеть без ХВС с 9:00 до 17:00 29 февраля жителям домов по следующим адресам: улица Современная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, улица Магистральная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, улица Литвинова, 272, 272А, 276.
Кроме того, в этот день с 9:00 до 16:00 без холодной воды останутся дома на ул. Вольской, 81, 83, 85; Томашевском тупике, 3; Ново-Вокзальном тупике, 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.
Из-за замены пожарного гидранта подача ХВС будет ограничена 1 марта с 10:00 до 14:00 в частном сектора на ул. 22 Партсъезда, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138.
Ресурсоснабжающая компания отмечает, что информация о работах на сетях и отключениях предварительная. Список могут скорректировать.