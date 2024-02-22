Транспортный узел в районе Гордеевки хотят преобразить

На площадке в районе «Шайбы» сходятся ветки метро, автобусные и троллейбусные линии, трамвайные и железно-дорожные пути. Проект включает визуальный концепт ТПУ, расчёт основных технико-экономических показателей и анализ эффективности. Здесь предлагается создать перроны и стоянку для автобусов, добавить выделенную полосу, разместить остановочные павильоны, благоустроить территорию.