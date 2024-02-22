Транспортный узел в районе Гордеевки хотят преобразить

Ученик 11-го класса лицея № 87 Григорий Немиров предложил проект реконструкции «Гордеевского» пятачка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале ProСтратегию.
Речь идет о привокзальной площади, которой ежедневно пользуются десятки тысяч нижегородцев и гостей мегаполиса.
Проект с эскизами и проработанным технико-экономическим обоснованием школьник представил заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову на личном приёме.
Идея усилить транспортную развязку в Гордеевке пришла юному нижегородцу в 9 классе, когда он изучал особенности транспортной системы региона.
На площадке в районе «Шайбы» сходятся ветки метро, автобусные и троллейбусные линии, трамвайные и железно-дорожные пути. Проект включает визуальный концепт ТПУ, расчёт основных технико-экономических показателей и анализ эффективности. Здесь предлагается создать перроны и стоянку для автобусов, добавить выделенную полосу, разместить остановочные павильоны, благоустроить территорию.