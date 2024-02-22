Сергей Максименко служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты.
«Он навсегда остался верен воинскому долгу и своим боевым товарищам», — написал Сергей Бойко.
21 февраля в реанимационном отделении госпиталя в Санкт-Петербурге скончался десантник из Тимашевского района Арсений Сандецкий. У него было тяжелое минно-осколочное ранение в голову.
Татьяна Ручкина.
В зоне СВО погиб стрелок-радиотелефонист из Туапсе
В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб туапсинец Сергей Максименко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
Сергей Максименко служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты.