В зоне СВО погиб стрелок-радиотелефонист из Туапсе

Сергей Максименко служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты.



«Он навсегда остался верен воинскому долгу и своим боевым товарищам», — написал Сергей Бойко.



21 февраля в реанимационном отделении госпиталя в Санкт-Петербурге скончался десантник из Тимашевского района Арсений Сандецкий. У него было тяжелое минно-осколочное ранение в голову.



Татьяна Ручкина.