В Челябинской области появится новое почетное звание

Как отмечается в законопроекте, почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области» присваивается лицам, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере культуры не менее десяти лет, а артистам балета, исполняющим первые партии, — не менее пяти лет. Кроме того, они должны иметь награды (поощрения) федеральных органов государственной власти в этой сфере и (или) поощрения губернатора Челябинской области, законодательного собрания.