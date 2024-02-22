Челябинцев пригласили посмотреть на мумию мамонтёнка возрастом 40 тысяч лет

Оказывается, когда-то мамонтёнок паслась в бескрайней тундре, однако случилось несчастье — она провалилась в болотную трясину. Из вечной мерзлоты Любу достали оленеводы, которые привезли её в Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс Салехарда в 2007 году.
А накануне, 21 февраля, путешественница приехала с визитом в Челябинск.
Люба пробудет в городе до конца июня.
В этом году для посетителей Исторического музея Южного Урала приготовили много интересного. Например, в октябре запланирована самая масштабная выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной», которая является совместным проектом с Музеями Московского Кремля. Экспозиция расскажет о китайских, русских и европейских чайных традициях. Чем ещё будут удивлять любителей культуры в 2024 году, мы рассказывали ранее.