Челябинцев пригласили посмотреть на мумию мамонтёнка возрастом 40 тысяч лет

В этом году для посетителей Исторического музея Южного Урала приготовили много интересного. Например, в октябре запланирована самая масштабная выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной», которая является совместным проектом с Музеями Московского Кремля. Экспозиция расскажет о китайских, русских и европейских чайных традициях. Чем ещё будут удивлять любителей культуры в 2024 году, мы рассказывали ранее.