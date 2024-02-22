Сибирские морозы: погода в Самаре на выходные 24−25 февраля 2024

Отрог Сибирского антициклона снова принесет в Самарскую область бодрящий мороз. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на выходные
Приволжское УГМС сообщает, что суббота, 24 февраля, в Самаре будет морозной. Накануне ночью столбик термометра местами может опуститься до −30 градусов. Днем малооблачно, местами изморозь, −10..-15 градусов. В ночь на воскресенье, 25 февраля, стужа усилится — ожидается около −20…-25 градусов. Днем снова малооблачно, −10…-15 градусов. Ветер в оба дня неустойчивый, слабый.
Сервис Gismeteo.ru прогнозирует еще более низкие дневные температуры. В субботу днем, 24 февраля, в Самаре будет около −12…-20 градусов. Зато полдня будет светить солнце. В ночь на воскресенье, 25 февраля, подморозит до −24 градусов. Днем снова в пределах −12…-20 градусов, ясно. В оба дня без осадков и без ветра.