Сибирские морозы: погода в Самаре на выходные 24−25 февраля 2024

Сервис Gismeteo.ru прогнозирует еще более низкие дневные температуры. В субботу днем, 24 февраля, в Самаре будет около −12…-20 градусов. Зато полдня будет светить солнце. В ночь на воскресенье, 25 февраля, подморозит до −24 градусов. Днем снова в пределах −12…-20 градусов, ясно. В оба дня без осадков и без ветра.