В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму в семье антилоп родился детеныш, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
«В семье антилоп родилась малышка. Маму с потомством поселили в отдельном вольере, где сухо и теплее, чем на открытом воздухе», — сказал Жиленко журналистам.
По его словам, антилопы канна могут быть весьма агрессивными при защите своего потомства.
«Они не боятся даже больших хищников и, защищая малыша, готовы поднять на рога кого угодно. Поэтому маме сейчас гораздо спокойнее будет в вольере, а маленькой антилопе гораздо теплее и комфортнее. Периодически к ним в окошко заглядывает отец. Наверное, чтобы передать привет. Когда малышка окрепнет, можно будет выпустить все семейство в открытый вольер», — добавил Жиленко.
По его словам, молоко канн в разы полезнее, чем коровье, так как содержит значительно больше белков и жира. «В советский период ученые даже создали лекарство “Молокан” на основе молока антилоп. Чтобы обеспечить качественное питание матери, даем усиленный рацион с овощами и фруктами. Особенно канна любит яблоки и морковь», — заключил Жиленко.