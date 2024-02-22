В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш

«Они не боятся даже больших хищников и, защищая малыша, готовы поднять на рога кого угодно. Поэтому маме сейчас гораздо спокойнее будет в вольере, а маленькой антилопе гораздо теплее и комфортнее. Периодически к ним в окошко заглядывает отец. Наверное, чтобы передать привет. Когда малышка окрепнет, можно будет выпустить все семейство в открытый вольер», — добавил Жиленко.