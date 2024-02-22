Омские больницы изменят режим работы на праздниках

Пресс-служба омского минздрава рассказала, в каком режиме медицинские учреждения будут работать на длинных выходных 23 — 25 февраля.
Поликлиники, амбулатории и другие учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь:
приём пациентов дежурными врачами с 9 до 14 часов выход врачей на дом с 9 до 15:30 (вызов, соответственно, нужно сделать с 9 до 14).
Скорая помощь и травмпункты будут работать по обычному расписанию. Для омичей, у которых возникнут экстренные проблемы с глазами (травмы, острые состояния