Омские больницы изменят режим работы на праздниках

Скорая помощь и травмпункты будут работать по обычному расписанию. Для омичей, у которых возникнут экстренные проблемы с глазами (травмы, острые состояния и т. д. ), будет круглосуточно работать кабинет неотложной офтальмологической помощи на Лермонтова, 60.