Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Омские больницы изменят режим работы на праздниках

«Скорая» и травмпункты продолжать действовать по-прежнему.
Источник: Om1.ru

Пресс-служба омского минздрава рассказала, в каком режиме медицинские учреждения будут работать на длинных выходных 23 — 25 февраля.

Поликлиники, амбулатории и другие учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь:

приём пациентов дежурными врачами с 9 до 14 часов выход врачей на дом с 9 до 15:30 (вызов, соответственно, нужно сделать с 9 до 14).

Скорая помощь и травмпункты будут работать по обычному расписанию. Для омичей, у которых возникнут экстренные проблемы с глазами (травмы, острые состояния и т. д.), будет круглосуточно работать кабинет неотложной офтальмологической помощи на Лермонтова, 60.

здоровье