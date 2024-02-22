Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жители Молдовы получают уведомления о том, что их будут чипировать: Официальные структуры предупреждают, что это фейк

Для чипирования выбраны пожилые люди.
Источник: Комсомольская правда

Агентство электронного управления сообщило, что в его распоряжение попало поддельное письмо, которое получили некоторые пожилые жители страны.

В нем говорится, что получатель письма «выбран для участия в пилотном проекте, впервые в Республике Молдова при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки будет применена процедура электронного чипирования».

В Агентстве электронного управления подчеркивают, что не выпускали подобную корреспонденцию и что ее содержание является манипуляцией общественным мнением о работе учреждения, пишет eNewsmd.

Также в ведомстве посоветовали обратиться в полицию, если вы получили подобное письмо.