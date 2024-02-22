Жители Молдовы получают уведомления о том, что их будут чипировать: Официальные структуры предупреждают, что это фейк

Агентство электронного управления сообщило, что в его распоряжение попало поддельное письмо, которое получили некоторые пожилые жители страны.
В нем говорится, что получатель письма «выбран для участия в пилотном проекте, впервые в Республике Молдова при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки будет применена процедура электронного чипирования».
В Агентстве электронного управления подчеркивают, что не выпускали подобную корреспонденцию и что ее содержание является манипуляцией общественным мнением о работе учреждения, пишет eNewsmd.
Также в ведомстве посоветовали обратиться в полицию, если вы получили подобное письмо.