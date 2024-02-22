100 тысяч рублей за информацию: в Калининградской области ищут камень с таинственной надписью

«Скорее всего, всё-таки это лес Гальвальд, там достаточно много камней. Есть предположения, что он ещё там: ну, кто будет камень уволакивать, на котором только буквы? Однако на него могло какое-нибудь дерево упасть, или его могли уронить во время расчистки какого-нибудь проезда, завалили набок. А, может, у кого-то лежит на даче: пусть человек предоставит доступ, мы готовы заплатить», — говорит собеседник «Клопс».