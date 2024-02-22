100 тысяч рублей за информацию: в Калининградской области ищут камень с таинственной надписью

В Калининградской области ищут валун с таинственными надписями. За находку камня или каких-либо сведений о нём обещают щедрое вознаграждение — до 100 тысяч рублей. Об этом «Клопс» рассказал архитектор Олег Ли — один из тех, кто занимается поисками.
Известно, что на валуне была надпись «A.R.E.L.Q.MI.MI.III.», находился он в лесу вблизи усадьбы Грюнхофф — теперь это посёлок Рощино Зеленоградского района. Фото не сохранились, а в немецких архивах удалось добыть лишь схематичный рисунок. В 1938 году некий Хайльгерманн направил письмо в Кёнигсбергский институт краеведения, пытаясь разгадать буквенный шифр.
«В начале местной липовой аллеи находится весьма большой камень. <…> Я предполагаю, что этот камень был установлен, когда был основан Грюнхофф, и что его первые две строки можно интерпретировать следующим образом: “Округ, его размер зафиксирован в книге”. Тем самым, возможно, имеется в виду “большой договор аренды”, в котором упоминается Грюнхофф в 1437 году», — пишет автор запроса.
В ответ Хайльгерманну сообщили, что необходим снимок. Чем закончилась переписка, неизвестно.
Мы бы дали ещё какие-то наводки, подсказки. Но проблема в том, что у нас их просто больше нет", — рассказал Олег Ли.
До сих пор остаётся загадкой значение, историческое или современное местонахождение валуна, время его появления и пропажи. Возможно, стоит на прежнем месте, но перевёрнутый. По словам Олега Ли, в советские годы камень, вероятно, ещё оставался вблизи Рощино. Во время Второй мировой войны боёв в той части региона не было, валун мог уцелеть.
«Скорее всего, всё-таки это лес Гальвальд, там достаточно много камней. Есть предположения, что он ещё там: ну, кто будет камень уволакивать, на котором только буквы? Однако на него могло какое-нибудь дерево упасть, или его могли уронить во время расчистки какого-нибудь проезда, завалили набок. А, может, у кого-то лежит на даче: пусть человек предоставит доступ, мы готовы заплатить», — говорит собеседник «Клопс».
Интерес к артефакту проявил некий меценат, «который настоятельно просит остаться неизвестным». «Он не хочет никакой публичности, но могу сказать, что человек сделал многое для культурного наследия региона», — пояснил Ли.
Если вы располагаете достоверной информацией о камне — свяжитесь с администраторами сообщества «Прусское наследие» «ВКонтакте».
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