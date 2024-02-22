Ряд улиц перекроют в Москве 23 февраля из-за мероприятий

Между тем столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города 23 и 24 февраля. 25 февраля все парковки будут работать в режиме воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.