Двум уральским врачам вручили ключи от квартир

— Нужно закреплять врачей, которые хотят у нас работать и привлекать специалистов из других территорий. В прошлом году мы приняли решение о приобретении квартир для наших медиков, чтобы они могли спокойно делать свою работу, — рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.