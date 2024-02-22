Двум уральским врачам вручили ключи от квартир

В Свердловской области двум врачам из Асбестовского городского округа вручили ключи от трехкомнатной и двухкомнатной квартир. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
— Нужно закреплять врачей, которые хотят у нас работать и привлекать специалистов из других территорий. В прошлом году мы приняли решение о приобретении квартир для наших медиков, чтобы они могли спокойно делать свою работу, — рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.
Обладателем трехкомнатной квартиры стал врач-хирург Денис Валитов, внедривший в местной больнице новые методики диагностики и лечения. В ближайшее время он заедет в нее вместе со своей семьей. Ключи от двухкомнатной квартиры получила Татьяна Степченко — акушер-гинеколог и врач в третьем поколении, которая возглавила поликлинику Асбестовской городской больницы.
Получить квартиры талантливым специалистам удалось благодаря реализации программы Свердловской области по обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами.