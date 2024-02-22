Эксперты рассказали о магнитных бурях в Краснодаре и крае в последнюю декаду февраля 2024 года

О пользе чая из облепихи Ярко-оранжевый, ароматный и очень вкусный свежезаваренный чай с облепихой — это природный антидепрессант и эликсир молодости, что обусловлено составом плодов: витамины группы В, аскорбиновая кислота, токоферолы (витамин Е). В том числе облепиха богата эфирными маслами, в составе которых преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, что способствует восстановлению и обновлению организма. В составе ценной ягоды содержится внушительный минеральный комплекс: кальций, фосфор, калий, магний, железо и натрий.