Эксперты рассказали о магнитных бурях в Краснодаре и крае в последнюю декаду февраля 2024 года

По данным экспертов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН, небольшие возмущения силой 2 балла краснодарцы могут почувствовать уже совсем скоро, 24 и 25 февраля. Однако далее последует финальный аккорд — слабая геомагнитная буря (3 балла) 26 и 27 числа.
Последствия такой активности рискуют почувствовать на себе метеозависимые краснодарцы, поэтому стоит иметь под рукой привычные в таких случаях медикаменты. Геомагнитные возмущения обычно приводят к мигреням, болям в суставах, перепадам настроения, а в некоторых случаях к обострениям хронических заболеваний.
Советы врачей
В эти дни очень важно сбалансированное питание, побольше легких блюд, овощей, зелени и фруктов, плюс употребление достаточного количества чистой воды. Нагрузки в спортивном зале пока желательно сократить. Крепкий чай и кофе лучше заменить на успокаивающие отвары на основе липы или облепихи.
О пользе чая из облепихи Ярко-оранжевый, ароматный и очень вкусный свежезаваренный чай с облепихой — это природный антидепрессант и эликсир молодости, что обусловлено составом плодов: витамины группы В, аскорбиновая кислота, токоферолы (витамин Е). В том числе облепиха богата эфирными маслами, в составе которых преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, что способствует восстановлению и обновлению организма. В составе ценной ягоды содержится внушительный минеральный комплекс: кальций, фосфор, калий, магний, железо и натрий.