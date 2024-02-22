В Уфе в ходе проверки были обнаружены учителя-нелегалы

При этом соответствующие договоры с ними не были заключены, приказы о приеме на работу не оформлялись.



Более того, у работодателя перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате, сумма долга составила 277 тыс.руб.



В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Уфы направлено исковое заявление об обязании работодателя установить факт трудовых отношений и взыскать причитающейся суммы.