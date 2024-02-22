При этом соответствующие договоры с ними не были заключены, приказы о приеме на работу не оформлялись.
Более того, у работодателя перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате, сумма долга составила 277 тыс.руб.
В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Уфы направлено исковое заявление об обязании работодателя установить факт трудовых отношений и взыскать причитающейся суммы.
В Уфе в ходе проверки были обнаружены учителя-нелегалы
В ходе проведенной прокуратурой Ленинского района проверки исполнения трудового законодательства в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования установлено, что в период с марта 2022 по сентябрь 2023 трое граждан были привлечены к трудовой деятельности в качестве педагогов.
При этом соответствующие договоры с ними не были заключены, приказы о приеме на работу не оформлялись.