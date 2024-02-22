Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Солнечно и тепло: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в праздничные выходные

Потепление ожидается в Нижнем Новгороде в праздничные выходные 23—25 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В праздничные выходные дни, 23—25 февраля, в Нижнем Новгороде будет солнечно и достаточно тепло. Дневная температура воздуха в эти дни будет колебаться от −2 до −5 градусов.

Праздничный день, 23 февраля, не выдастся слишком морозным и суровым. Утром столбики термометров покажут −9 градусов, а уже днём станет немного теплее, температура воздуха установится на отметке −5 градусов. Вечером и ночью ожидается −6 градусов. В этот день в городе никаких осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра не превысит 7 метров в секунду.

В субботу утром термометры покажут −7 градусов, а днём всего −2 градуса. В первой половине дня будет пасмурно, зато уже после обеда на небе будет ярко сиять солнце. Влажность воздуха составит 69−87%, а атмосферное давление — 767−770 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть южный, его скорость не превысит 8 метров в секунду.

В воскресенье, 25 февраля, с утра столбики термометров покажут −7 градусов. Днём и вечером температура воздуха будет колебаться от −3 до −4 градусов. Утром и в обед в городе будет солнечно, но уже после 15:00 на небе появятся облака. Скорость южного ветра достигнет 8 метров в секунду.