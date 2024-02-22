Солнечно и тепло: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в праздничные выходные

Праздничный день, 23 февраля, не выдастся слишком морозным и суровым. Утром столбики термометров покажут −9 градусов, а уже днём станет немного теплее, температура воздуха установится на отметке −5 градусов. Вечером и ночью ожидается −6 градусов. В этот день в городе никаких осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра не превысит 7 метров в секунду.