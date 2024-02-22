Солнечно и тепло: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в праздничные выходные

В праздничные выходные дни,
Праздничный день, 23 февраля, не выдастся слишком морозным и суровым. Утром столбики термометров покажут −9 градусов, а уже днём станет немного теплее, температура воздуха установится на отметке −5 градусов. Вечером и ночью ожидается −6 градусов. В этот день в городе никаких осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра не превысит 7 метров в секунду.
В субботу утром термометры покажут −7 градусов, а днём всего −2 градуса. В первой половине дня будет пасмурно, зато уже после обеда на небе будет ярко сиять солнце. Влажность воздуха составит 69−87%, а атмосферное давление — 767−770 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть южный, его скорость не превысит 8 метров в секунду.
В воскресенье, 25 февраля, с утра столбики термометров покажут −7 градусов. Днём и вечером температура воздуха будет колебаться от −3 до −4 градусов. Утром и в обед в городе будет солнечно, но уже после 15:00 на небе появятся облака. Скорость южного ветра достигнет 8 метров в секунду.