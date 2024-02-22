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«Здание снесут»: Что известно о реконструкции краснодарского цирка

Поздняков: в Краснодаре продолжат реконструкцию здания цирка.
Источник: телеграм-канал

С 16 января 2023 года здание краснодарского цирка должны были начать реставрировать, но подрядчик сорвал все сроки и работы пришлось перенести на неопределенный срок. «Комсомолка» узнала, на какой стадии находится реконструкция цирка на данный момент.

В настоящее время между государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» и ООО «Архитектурное наследие» заключен контракт на выполнение проектной документации по объекту «Реконструкция здания “Краснодарский государственный цирк”. Проектом будет предусмотрен снос основной части здания цирка.

Илья Поздняков
руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

При этом краснодарцам не стоит беспокоиться, что на месте необычного здания, построенного в 70-годы прошлого века, появится безликая современная «стекляшка». Обещают, что старое здание снесут, и на его месте появится точно такое же, только новое.

Стоит отметить, что реконструируемое здание цирка по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания, с использованием современных технических решении, материалов и благоустройством прилегающей территории.

Илья Поздняков
руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

Во время реконструкции также будет восстановлено и уникальное мозаичное панно цирка. Его особенность заключается в том, что является одним из самых старых в городе. К созданию мозаики приложил руку известный архитектор, бывший президент МАРХИ Александр Кудрявцев и московский монументалист Григорий Дауман. Панно сделано из смальты и эрклеза: отходов стекольного производства, стеклянных «камней», что создает эффект его свечения в солнечный день.

Мозаичное панно на фасаде здания будет сохранено, проектом предусмотрено место для его размещения и запланировано проведение реставрационных работ.

Илья Поздняков
руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

На данный момент точных дат проведения работ не сообщается. Однако сейчас и никакого ремонта не идет здесь. Ранее «Комсомолка» сообщала, что мозаику в краснодарском цирке восстановят к 2026 году.