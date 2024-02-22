«Здание снесут»: Что известно о реконструкции краснодарского цирка

Во время реконструкции также будет восстановлено и уникальное мозаичное панно цирка. Его особенность заключается в том, что является одним из самых старых в городе. К созданию мозаики приложил руку известный архитектор, бывший президент МАРХИ Александр Кудрявцев и московский монументалист Григорий Дауман. Панно сделано из смальты и эрклеза: отходов стекольного производства, стеклянных «камней», что создает эффект его свечения в солнечный день.