«Здание снесут»: Что известно о реконструкции краснодарского цирка

С 16 января 2023 года здание краснодарского цирка должны были начать реставрировать, но подрядчик сорвал все сроки и работы пришлось перенести на неопределенный срок. «Комсомолка» узнала, на какой стадии находится реконструкция цирка на данный момент.
В настоящее время между государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» и ООО «Архитектурное наследие» заключен контракт на выполнение проектной документации по объекту «Реконструкция здания “Краснодарский государственный цирк”. Проектом будет предусмотрен снос основной части здания цирка.
При этом краснодарцам не стоит беспокоиться, что на месте необычного здания, построенного в 70-годы прошлого века, появится безликая современная «стекляшка». Обещают, что старое здание снесут, и на его месте появится точно такое же, только новое.
Стоит отметить, что реконструируемое здание цирка по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания, с использованием современных технических решении, материалов и благоустройством прилегающей территории.
Во время реконструкции также будет восстановлено и уникальное мозаичное панно цирка. Его особенность заключается в том, что является одним из самых старых в городе. К созданию мозаики приложил руку известный архитектор, бывший президент МАРХИ Александр Кудрявцев и московский монументалист Григорий Дауман. Панно сделано из смальты и эрклеза: отходов стекольного производства, стеклянных «камней», что создает эффект его свечения в солнечный день.
Мозаичное панно на фасаде здания будет сохранено, проектом предусмотрено место для его размещения и запланировано проведение реставрационных работ.
На данный момент точных дат проведения работ не сообщается. Однако сейчас и никакого ремонта не идет здесь. Ранее «Комсомолка» сообщала, что мозаику в краснодарском цирке восстановят к 2026 году.