Синоптики оценили вероятность экстремально жаркого лета в Воронежской области в 2024 году

В социальных сетях и СМИ широко разошлась информация о том, что лето 2024 года в России якобы может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Приход аномальной жары связывают с феноменом Эль-Ниньо — метеорологическим явлением, которое оказывает глобальное влияние на температуру на планете.
В четверг, 22 февраля, корреспондент РИА «Воронеж» попросила синоптиков Воронежского гидрометцентра прокомментировать этот прогноз.
— Самый точный прогноз, который мы можем дать, — это на трое суток. Он имеет высокую оправдываемость. Говорить о том, будет ли предстоящее лето жарким и если да, то насколько, слишком рано. Прогноз может полностью не оправдать себя. Если кто-то и делает такие долгосрочные прогнозы уже сейчас, к этому стоит относиться скептически. Ближайший продолжительный прогноз, который мы можем дать, — это прогноз на весеннее половодье. Его мы опубликуем в начале марта, — рассказали в Воронежском гидрометцентре.
Синоптики отмечают, что в конце марта Гидрометцентр России опубликует вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2024 года, то есть на вегетационный период. В нем будут представлены карты прогнозов отклонений среднемесячной температуры воздуха от нормы для каждого месяца. Его оправдываемость составит чуть более 60%.
На вопрос о том, ждать ли россиянам аномально жаркого лета, также ответили в гидрометеорологическом центре «Фобос». Там считают, что ссылки на явление Эль-Ниньо, которое якобы станет причиной жаркого лета в России, не имеют под собой никакой почвы.
— Тем не менее в наш век глобального потепления, когда месяц от месяца становится рекордно теплым, можно со 100%-ной уверенностью сказать, что и лето 2024 года будет теплее предыдущих, но, во-первых, на десятые доли градуса, а во вторых, в общепланетарном масштабе! Мы довольно далеко от той части океана, где происходят процессы явления Эль-Ниньо, и происходящий там рост температуры поверхности воды оказывает на нас влияние опосредованно — через число и активность зарождающихся в Атлантике циклонов. Кроме того, специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США уже говорят о его скором окончании и переходе в нейтральную, а затем и в противоположную фазу — Ла-Нинья, — заявили в центре «Фобос».
В среду, 21 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также пояснил, что явление Эль-Ниньо, которое могло бы вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле. Температуры будут понижаться, во второй половине года с большой вероятностью наступит «холодная фаза» океанских течений.
— По всем оценкам, начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнет понижаться до нормы, — цитирует РИА Новости Романа Вильфанда.