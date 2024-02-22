Синоптики оценили вероятность экстремально жаркого лета в Воронежской области в 2024 году

— Тем не менее в наш век глобального потепления, когда месяц от месяца становится рекордно теплым, можно со 100%-ной уверенностью сказать, что и лето 2024 года будет теплее предыдущих, но, во-первых, на десятые доли градуса, а во вторых, в общепланетарном масштабе! Мы довольно далеко от той части океана, где происходят процессы явления Эль-Ниньо, и происходящий там рост температуры поверхности воды оказывает на нас влияние опосредованно — через число и активность зарождающихся в Атлантике циклонов. Кроме того, специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США уже говорят о его скором окончании и переходе в нейтральную, а затем и в противоположную фазу — Ла-Нинья, — заявили в центре «Фобос».