Маша Распутина заявила о желании обзавестись недвижимостью на Кубани

Певица Маша Распутина во время концерта (18+) в Краснодаре заявила зрителям о своем желании купить дом на Кубани. Свое решение она объяснила тем, что в регионе живут очень искренние люди, сообщает MК (18+).
Артистка, ровесницы которой давно нянчат внуков, вышла на сцену в мини-юбке и сразу же завладела вниманием зрителей.
В перерывах между музыкальными номерами Распутина назвала краснодарских поклонников веселыми, озорными и классными.
— У вас все-таки тёплый край! Вот, я возьму как-нибудь приеду и куплю у вас дом, — заявила певица со сцены.
Публика поддержала такое решение громкими криками. Распутина в ответ сказала, что Кубань ей нравится.
— Это суперрегион. И люди такие настоящие, такие неподдельные, — добавила певица.