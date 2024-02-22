Москву признали лучшим регионом России для семейного туризма

Москва стала лауреатом третьей Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Столицу признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха. В рамках конкурса оценивались итоги городских проектов за 2023 год.
«Каждый пятый российский путешественник приезжает в Москву вместе с семьей. Гостей привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ. Мы постоянно развиваем это направление, предлагаем новые форматы для знакомства с достопримечательностями, историей и традициями нашего города», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
Один из представленных на премии проектов — познавательная программа «Играй в Москву», которая предлагает изучить столицу, пройдя по семи маршрутам-приключениям. Прогулки включают 90 мест, 50 знаковых объектов и 130 интерактивных заданий.
Жюри высоко оценило и другой популярный туристический проект столицы — «Город открытий». Его участниками стали уже более 10 тысяч детей и подростков со всей России. Они посетили московские галереи, технопарки, стадионы, современные производства и креативные пространства. Во время интерактивных экскурсий ребята узнали о профессиях будущего и перспективных отраслях.
Кроме того, Москва получила два специальных приза от организаторов премии. Столицу отметили за активное развитие MICE-туризма (области туриндустрии, связанной с подготовкой и проведением деловых мероприятий) и за лучший межрегиональный проект «Три столицы: от рассвета до заката», подготовленный совместно с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
В декабре 2023 года Москва победила в конкурсе за звание «Столица детского туризма». Только за прошлое лето город посетили около миллиона детей и подростков со всей России.
Сегодня в городе работает 440 музеев и выставочных залов, сотни театров, инновационных центров, креативных кластеров и арт-пространств. Для гостей и жителей столицы открыто множество парков, скверов и зеленых территорий. В течение года на уличных площадках проводят тематические фестивали и культурно-гастрономические программы. Среди них как уже знакомые «Путешествие в Рождество», «Московская Масленица» и «Пасхальный дар», так новые — «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие».