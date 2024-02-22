Москву признали лучшим регионом России для семейного туризма

Сегодня в городе работает 440 музеев и выставочных залов, сотни театров, инновационных центров, креативных кластеров и арт-пространств. Для гостей и жителей столицы открыто множество парков, скверов и зеленых территорий. В течение года на уличных площадках проводят тематические фестивали и культурно-гастрономические программы. Среди них как уже знакомые «Путешествие в Рождество», «Московская Масленица» и «Пасхальный дар», так новые — «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие».