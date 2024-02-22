Администрация Калининград пообещала отремонтировать ещё 60 улиц

«Уже удалось ликвидировать ямы на 60 улицах. После запуска асфальтовых заводов дорожники будут выполнять ремонт улиц большими участками, горячим асфальтом, под каток, с полным или частичным перекрытием улиц. В плане ещё больше 60 улиц и проездов», — говорится в сообщении.