Главные новости недели

Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Глава государства пробыл в воздухе 30 минут.
ЦБ удалил Contact из реестра платежных систем
Contact числится в разделе «исключенные платежные системы» с 22 февраля 2023 года вместе с Киви-банком, который являлся оператором указанной платежной системы.
В Испании найден мертвым угнавший на Украину вертолет летчик
В сентябре 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины.
Принадлежавшая Порошенко фабрика Roshen перешла в собственность РФ
Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.