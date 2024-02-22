Ледовую арену открыли в Борисоглебске Воронежской области

Площадь объекта — около 2 тыс. кв. м. На первом этаже расположено современное ледовое поле размером 30×60 м. На нем можно проводить соревнования областного и межрегионального уровней. Здесь же — трибуны на 320 мест. На втором этаже здания есть душевые, раздевалка, тренерские, а также оборудованные тренажерный и зал для фитнеса. Новый спортивный объект предназначен для массовых катаний, его пропускная способность составит 100 человек, а также для учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию.