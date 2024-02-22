Ледовую арену открыли в Борисоглебске Воронежской области

В Борисоглебске состоялось торжественное открытие ледовой арены в четверг, 22 февраля. Масштабный спортивный объект построили по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
На торжественное открытие приехали председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов и министр спорта региона Павел Чибисов. Они отметили, что спортобъект даст возможность сильным в спорте борисоглебцам развиваться и делать успехи еще и в новых видах спорта на льду.
Спикер регионального парламента поздравил борисоглебцев с открытием ледовой арены и пожелал им высоких спортивных результатов.
— Уверен, что новый ледовый комплекс даст положительную динамику не только развитию массового, общедоступного спорта, но и позволит раскрыть новые таланты на детско-юношеском уровне, обновит достижения борисоглебцев в спорте высоких достижений, — подчеркнул Владимир Нетесов.
Площадь объекта — около 2 тыс. кв. м. На первом этаже расположено современное ледовое поле размером 30×60 м. На нем можно проводить соревнования областного и межрегионального уровней. Здесь же — трибуны на 320 мест. На втором этаже здания есть душевые, раздевалка, тренерские, а также оборудованные тренажерный и зал для фитнеса. Новый спортивный объект предназначен для массовых катаний, его пропускная способность составит 100 человек, а также для учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию.
— Этот объект — мегаподарок для нашей спортивной школы, которой в этом году исполнилось 80 лет, — рассказал директор Борисоглебской спортшколы Сергей Федюнин. — У нас уже сегодня работает хоккейная секция. В ней занимаются 15 маленьких спортсменов. Мы планируем увеличить число хоккеистов в три-четыре раза. Кроме того, ищем тренера по фигурному катанию.