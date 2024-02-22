Все светофоры Калининграда к весне переведут в круглосуточный режим работы

В Калининграде к весне все светофоры изменят режим работы — желтого мигающего режима больше не будет. О планах сообщили представители администрации города в комментариях под постом в телеграм-канале «Комсомолки».
«Все светофоры города к 1 марта переведем в жёсткий режим регулирования, то есть, они будут работать круглые сутки без перехода в желтый мигающий режим. Это необходимо для повышения уровня безопасности на дорогах», — говорится в комментарии.
Ранее в мэрии рассказали о планах оснащать светофоры источниками бесперебойного питания, чтобы они продолжали работать даже при отключении электричества в городе.