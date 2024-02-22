Москвичам рекомендовали пересесть с личного на общественный транспорт

В связи с этим в Дептрансе посоветовали водителям быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефон вМосквичей призвали воспользоваться для поездок по городу общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.о время движения.