Мороз до −42 градусов: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

23 февраля на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Завтра днем на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют ветер восточный, юго-восточный порывы 15−18 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз −42 градуса.
А на западе и в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на юге области 15−20, днем в Жарминском районе порывы 25 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз −40 градусов.
В пятницу на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области 15−20 м/с.
23 февраля на востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.
Помимо этого, 21:00 22 февраля до 21:00 23 февраля по городам Семей, Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране.
В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.