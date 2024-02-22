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Подарок от природы на 23 февраля: Жителей Молдовы ждет почти весна — до плюс 15 градусов и солнечный день

Прогноз погоды от синоптиков на 23 февраля 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 44% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что же, теперь самое время рассказать о том, какая погода ожидает жителей страны в пятницу, 23 февраля. Спойлер — в мужской праздник она порадует всех — и мужчин, и женщин! Но обо всем расскажем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 4 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на градус.

А днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, день будет солнечным и без осадков! Вечером ожидается до 9 градусов со знаком «плюс». В общем, настоящая весна! А к выходным потеплеет еще больше.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 11 метров в секунду, а относительная влажность — 50%.