Подарок от природы на 23 февраля: Жителей Молдовы ждет почти весна — до плюс 15 градусов и солнечный день

Ну, что же, теперь самое время рассказать о том, какая погода ожидает жителей страны в пятницу, 23 февраля. Спойлер — в мужской праздник она порадует всех — и мужчин, и женщин! Но обо всем расскажем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 4 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на градус.
А днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, день будет солнечным и без осадков! Вечером ожидается до 9 градусов со знаком «плюс». В общем, настоящая весна! А к выходным потеплеет еще больше.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 11 метров в секунду, а относительная влажность — 50%.