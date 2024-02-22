Движение ограничили на 20 дорогах в 7 областях Казахстана

«Жезказган — Петропавловск» — гр. Улытауская обл.— г. Аркалык

(для всех видов) «Екатеринбург — Алматы» — п. Карабалык — г. Костанай, г. Тобыл — гр. СевероКазахстанской обл. «Мамлютка — Костанай» — гр. Северо-Казахстанской обл. — г. Тобыл «Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай» — гр. Актюбинской обл. — г. Костанай «Костанай — Аулиеколь — Сурган» — г. Тобыл — гр. Акмолинской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).