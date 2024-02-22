Движение ограничили на 20 дорогах в 7 областях Казахстана

байская область — 3 автодороги общей протяженностью 153 км (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области).
«Алматы — Усть-Каменогорск» — с. Калбатау — гр. Восточно-Казахстанской области «Усть-Каменогорск— Семей» — гр. Восточно-Казахстанской области — Семей «Омск-Майкапчагай» — с. Бугаз-гр. Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Акмолинская область — 1 автодорога общей протяженностью 28 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области).
«Костанай — Аулиеколь — Сурган» — гр. Костанайской обл. — п. Сурган (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Актюбинская область — 1 автодорога общей протяженностью 145 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области).
«Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай» — с. Т. Жургенева — гр. Костанайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Восточно-Казахстанская область — 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (понижение температуры воздуха до — 45, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин).
По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) 6 дорог «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон — Карагай Рахмановские ключи» — с. Берель — санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).
Костанайская область — 5 автодорог общей протяженностью 1141 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области, понижение температуры воздуха до — 35°С).
«Жезказган — Петропавловск» — гр. Улытауская обл.— г. Аркалык
(для всех видов) «Екатеринбург — Алматы» — п. Карабалык — г. Костанай, г. Тобыл — гр. СевероКазахстанской обл. «Мамлютка — Костанай» — гр. Северо-Казахстанской обл. — г. Тобыл «Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай» — гр. Актюбинской обл. — г. Костанай «Костанай — Аулиеколь — Сурган» — г. Тобыл — гр. Акмолинской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Северо-Казахстанская область — 2 автодороги общей протяженностью 59 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области).
«Екатеринбург-Алматы» — гр. Костанайской области — с. Токсан Би «Мамлютка — Костанай» — с. Макарьевка — гр. Костанайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Область Улытау — 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха).
«Жезказган — Петропавловск» — п. Улытау — гр. Костанайской области (для всех видов).
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 316 единиц техники и 382 человека.