Социальные ярмарки в Новосибирске будут закрыты 3 дня

На ярмарке, что расположена на улице Петухова, 23 февраля с 11:00 до 13:00 посетителей угостят конфетами Новосибирской шоколадной фабрики. Здесь же будет предложена дополнительная скидка в 10% на торт «Прага» и пирожное «Капучино».