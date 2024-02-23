Что можно и нельзя делать в день Прохора Весновея 23 февраля, который называют поворот на весну

Запрещено проводить подметать пол и вытирать пыль. Согласно приметам, можно лишиться удачи и благополучия. Не рекомендуется одалживать хлеб и соль, так как могут начаться финансовые проблемы. Не стоит дарить мужчинам ножи 23 февраля. Все дело в том, что это указывает на скорый разрыв отношений. А еще нельзя пересчитывать мелочь. Это также может спровоцировать финансовые проблемы.