Что можно и нельзя делать в день Прохора Весновея 23 февраля, который называют поворот на весну

Православная церковь 23 февраля вспоминает святого Прохора Печерского. В народе отмечают Прохоров день, или день Прохора Весновея. Есть и еще одно название — поворот на весну.
Что нельзя делать 23 февраля
Запрещено проводить подметать пол и вытирать пыль. Согласно приметам, можно лишиться удачи и благополучия. Не рекомендуется одалживать хлеб и соль, так как могут начаться финансовые проблемы. Не стоит дарить мужчинам ножи 23 февраля. Все дело в том, что это указывает на скорый разрыв отношений. А еще нельзя пересчитывать мелочь. Это также может спровоцировать финансовые проблемы.
Что можно делать 23 февраля
В указанный день ходили в церковь и молились святому. У него просили помощи в сохранении поголовья скота, так как он считается заступником домашних животных. А еще просили защиты будущего урожая. Хорошей приметой считается начать лечить какую-либо болезнь 23 февраля. Предки верили, что она в скором времени уйдет.
Согласно приметам, сильный мороз 23 февраля указывает на теплый март. Иней на деревьях предупреждает про дождливое лето. В том случае, если установилась теплая погода, то ждали сильных морозов.