В Хабаровском крае 24 февраля появится 52 новых семьи

Красивые даты пользуются популярность по всей стране, ведь свадьба — это одно из важных событий для человека.
Как уточнили в ЗАГС Хабаровского края, больше всего заявлений подали в Комсомольске-на-Амуре: 29 пар совсем скоро станут семьями.
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Красивые даты пользуются популярность по всей стране, ведь свадьба — это одно из важных событий для человека.
Как уточнили в ЗАГС Хабаровского края, больше всего заявлений подали в Комсомольске-на-Амуре: 29 пар совсем скоро станут семьями.