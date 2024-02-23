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В Хабаровском крае 24 февраля появится 52 новых семьи

Сразу 52 пары Хабаровского края решили заключить брак в красивую февральскую зеркальную дату — 24.02.2024.
Источник: МК.RU Хабаровск

Красивые даты пользуются популярность по всей стране, ведь свадьба — это одно из важных событий для человека.

Как уточнили в ЗАГС Хабаровского края, больше всего заявлений подали в Комсомольске-на-Амуре: 29 пар совсем скоро станут семьями.