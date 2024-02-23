Известная Сеть кафе быстрого питания закрывает точки по Владивостоку

Известная сеть фаст-фуда объявила о закрытии своих филиалов во Владивостоке. Под закрытие попали малогабаритные заведения, не отвечающие текущим стандартам компании, пишут «Вести: Приморье».
Жители Владивостока стали задавать вопросы в Телеграм-канале vtoryak_vdk (18+) о причинах закрытия двух киосков «Еда и точка» на улице Бородинской.
Как заявили представители сети в своем официальном канале, к закрытию данных объектов они подходили осознанно и окончательно решили прекратить их работу на Бородинской (около ТЦ «Лотос» и ТЦ «Красный Мамонт»), так как эти точки были открыты несколько лет назад, и за это время сеть значительно расширилась, так что их старые размеры уже не соответствуют формату текущей деятельности.
«Для нас это первый опыт закрытия точек навсегда, поэтому мы немного грустим, но уверены, что всё к лучшему …», — сообщили в канале торговой сети.