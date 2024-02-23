Известная Сеть кафе быстрого питания закрывает точки по Владивостоку

Как заявили представители сети в своем официальном канале, к закрытию данных объектов они подходили осознанно и окончательно решили прекратить их работу на Бородинской (около ТЦ «Лотос» и ТЦ «Красный Мамонт»), так как эти точки были открыты несколько лет назад, и за это время сеть значительно расширилась, так что их старые размеры уже не соответствуют формату текущей деятельности.