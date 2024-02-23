Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

«Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд… В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле», — говорится в приказе министра обороны.