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Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд… В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле», — говорится в приказе министра обороны.

Отмечается, что помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.

Шойгу Сергей
праздники