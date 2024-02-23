Глава Владивостока поздравил жителей с Днем защитника Отечества

23 февраля — это праздник мужества, доблести и чести. Это праздник тех, кто самоотверженно служит России, стоит на страже ее интересов, охраняет покой граждан. Для кого честь, долг и верность Отчизне стали главными жизненными ценностями.
Мы помним и чтим героев, которые на разных этапах истории с оружием в руках сражались за свободу и независимость страны. Гордимся солдатами и офицерами, защищающими интересы страны сегодня, в зоне специальной военной операции. Ждем всех бойцов дома живыми и здоровыми!
Развитие сильной экономики, науки, культуры — тоже защита национальных интересов и безопасности России. И слова «Служу Отечеству!» произносят не только те, кто охраняет наши рубежи, но и все патриоты, которые своими знаниями, достижениями, открытиями укрепляют обороноспособность и престиж России, обеспечивают основу стабильного развития страны, мирной жизни граждан.
Дорогие жители Владивостока! Уважаемые военнослужащие и ветераны! Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, стойкости в любых жизненных ситуациях, мира и благополучия!
Глава Владивостока Константин Шестаков.