Глава Владивостока поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Мы помним и чтим героев, которые на разных этапах истории с оружием в руках сражались за свободу и независимость страны. Гордимся солдатами и офицерами, защищающими интересы страны сегодня, в зоне специальной военной операции. Ждем всех бойцов дома живыми и здоровыми!