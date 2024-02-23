Студенты доставили из Иркутска на СВО 1,7 млн кг грузов

Приносят авоськами и привозят грузовиками. Увозят фурами и отправляют самолётами. Волонтёры регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) доставили в зону специальной военной операции 1 млн 690 тыс. килограммов гуманитарного груза.
Отправляют на передовую и технику: «Уралы», «Нивы», «Уазики», «буханки», внедорожники. Через студенческий центр гуманитарной помощи ВСКС в Иркутске в зону проведения СВО передали 186 автомобилей. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Два года на посту
«Наш центр открылся перед началом специальной военной операции, — отмечает руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулёв. — Идея была такая — создать постоянно действующий региональный пункт сбора гуманитарной помощи, в котором бы работали студенты. При чрезвычайной ситуации, что в Иркутской области не редкость, такой центр позволит оперативно отвечать на запросы территорий. Когда объявили СВО, Иркутск уже располагал базой для оказания гумпомощи».
28 февраля 2022 года студенческий центр выполнил первую отправку груза. Спустя месяц в зону спецоперации доставили очередную крупную партию уже в сопровождении иркутских волонтёров. Тогда стало ясно, что нужно формировать индивидуальные посылки: отдельные продуктовые и гигиенические наборы для взрослых и детей.
Жители Приангарья привозили в студенческий центр еду и вещи, а волонтёры раскладывали их по индивидуальным наборам. Бессчётное количество консервов, коробок, упаковок, бутылочек, тюбиков проверялось на срок годности, взвешивалось и распределялось по десяткам тысяч комплектов. Ребята работали на такой «сборке» практически круглосуточно — в свободное от учёбы время. Приезжали помогать трудовые коллективы и даже старшеклассники. Но основную нагрузку несли студенты.
«Через наш склад прошло более 500 студентов из всех вузов и техникумов Иркутска, — говорит руководитель областного подразделения корпуса студентов-спасателей. — Есть и такие, кто все два года на посту: успевают учиться и заниматься гуманитарной помощью, например, руководитель склада студентка Иркутского медицинского госуниверситета Анастасия Калашникова».
Посылки с эмоциями
С февраля 2022-го концепция доставки гуманитарных грузов менялась несколько раз. Сейчас это, в первую очередь, помощь бойцам. На склад ВСКС в Иркутске привозят личные посылки для военнослужащих — грузовиками из городов и районов. Когда формируется большая партия, её отправляют в зону СВО в сопровождении волонтёров — у того же Якова Миндрулёва 20 дней в месяц занимают командировки.
«Груз из Иркутска сначала доставляется в Ростов-на-Дону, а оттуда мы развозим посылки по территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Крыма, — рассказывает Яков Александрович. — Бойцы ждут такие весточки из дома, радуются им. Порой их захватывают эмоции, когда получают посылки от родных».
В последнее время стали чаще отправлять на передовую технику. Есть среди «посылок» топливозаправщики. В январе передали восстановленный бронетранспортёр. Большой спрос на внедорожники. Как подчёркивает Миндрулёв, бизнес активно вкладывается в покупку техники для нужд специальной военной операции.
Под автомобили городская администрация выделила отдельную площадку на муниципальном предприятии «Иркутскгортранс». Перед отправкой здесь проверяют техническое состояние авто. Если надо — ремонтируют. После техобследования своё заключение выносит Гостехнадзор. И только потом автомобили передают фронту. Отправляют их из Иркутска в Ростов, в том числе военно-транспортными самолётами — губернатор договорился с Национальным центром управления обороной РФ: воздушные грузовые суда предоставляют по запросу иркутян.
«Передайте нашим»
«Значительную часть гуманитарных грузов отправляем автотранспортом — 20-тонными фурами, — продолжает Яков Миндрулёв. — У нас есть благотворитель, который выделяет большегрузные автомобили. Он готов расширить парк. Бывают “хрупкие” посылки. Такие фурой не отправишь. Зашёл дедушка, принёс баян: передайте, говорит, нашим. Если полетим на грузовом самолёте, возьму со своими вещами. В прошлом году один боец просил привезти ему из дома итальянскую скрипку. Привёз, взял с собой в ручную кладь, отдал лично в руки. Правда, мы купили скрипку в магазине. Итальянская — дорогая — дождётся хозяина дома».
Многое из того, что приносят в центр гуманитарной помощи, сделано своими руками: маскировочные сети, блиндажные свечи, спальные мешки, противовизорные одеяла, сухой армейский душ, индивидуальные перевязочные пакеты. Массовым производством необходимого занимаются целые общественные движения. Они работают в больших и малых муниципалитетах, объединяют тысячи людей.
Региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей приступило к сбору гуманитарной помощи для СВО одним из первых в Иркутске. Сейчас эту миссию в Приангарье выполняют десятки общественных организаций.
«По объёму гуманитарной помощи специальной военной операции от населения Иркутская область занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечает Яков Миндрулёв.
КСТАТИ
Когда в октябре 2022 года произошёл подрыв Крымского моста, 10 волонтёров студенческого корпуса спасателей — шестеро из Иркутской области, четверо из Хабаровского края — отправились на устранение последствий теракта. Занимались аварийно-восстановительными работами, координацией движения грузового транспорта через паром.
В Джанкое развернули палаточный лагерь для пункта временного размещения: поставили 50 палаток вместимостью 50 человек каждая, запустили полевые кухни. Планировали всё сделать за 10 дней, справились за пять. Затем ребят перебросили на эвакуацию населения из Херсона: помогали местным жителям переправиться на левый берег Днепра. В общей сложности пробыли в командировке 19 дней.