Студенты доставили из Иркутска на СВО 1,7 млн кг грузов

«Значительную часть гуманитарных грузов отправляем автотранспортом — 20-тонными фурами, — продолжает Яков Миндрулёв. — У нас есть благотворитель, который выделяет большегрузные автомобили. Он готов расширить парк. Бывают “хрупкие” посылки. Такие фурой не отправишь. Зашёл дедушка, принёс баян: передайте, говорит, нашим. Если полетим на грузовом самолёте, возьму со своими вещами. В прошлом году один боец просил привезти ему из дома итальянскую скрипку. Привёз, взял с собой в ручную кладь, отдал лично в руки. Правда, мы купили скрипку в магазине. Итальянская — дорогая — дождётся хозяина дома».