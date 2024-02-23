Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны

Это вторая попытка NASA отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.