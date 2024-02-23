Обойдемся без позирования: пятнистый олень начал есть на камеру в Приморье

Самка пятнистого оленя подошла к фотоловушке в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье и начала есть прямо на камеру. Она была так увлечена, что не заметила скрытой съемки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сотрудники организации предположили, что такой сильный аппетит могли вызвать коренья, опавшие жёлуди и кора деревьев. Обычно олени любят позировать, но в этот раз девочка решила пренебречь этим.
Найти пропитание в холодное время года бывает непросто, но снега сейчас немного — голодным животное не останется.
Правда, даже для таких экстренных случаев у специалистов есть план: во время залегания глубокого снега «Земля леопарда» проводит подкормку копытных животных на специальных подкормочных площадках. Суммарно таких точек питания 70, они равномерно распределены по охраняемой территории.
Ранее «КП» писала о дальневосточном леопарде, который не смог сдержать смех: по всей видимости, кто-то его очень удачно рассмешил.