Что произошло в Иркутске в ночь на 23 февраля 2024 года: последние новости

Всего за один день мошенники обогатились на миллион рублей за счет уязвимых жертв — женщины-инвалида и 84-летней пенсионерки из Иркутской области. Эту информацию раскрыла пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По словам 57-летней жительницы Сибири, она попала на завлекательную рекламу об обещанной быстрой прибыли от инвестиций в ходе онлайн-игры. После перехода по ссылке, заполнения анкеты и общения с «брокером», женщину уговорили установить специальное приложение и внести 10 тысяч рублей.