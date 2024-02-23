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Куда сходить на 23 Февраля в Хабаровске?

В День защитника Отечества в городе пройдут спортивные, культурные и торжественные мероприятия.
Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдут многочисленные концерты, выставки и состязания в честь Дня защитника Отечества. Подборку бесплатных мероприятий, которые могут посетить все жители города, а также место и время праздничного салюта публикует «АиФ-Дальинформ».

Какие будут спортивные события?

В 12:00 на стадионе имени Ленина стартует турнир «Хоккей на валенках». В состязании примут участие военнослужащие 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также многодетные семьи из Хабаровска и Хабаровского района.

«Всего будет пять команд. Поболеть за участников турнира и зарядиться праздничным настроением могут все желающие», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На хоккейной площадке арены «Ерофей» в течение дня пройдут матчи Офицерской хоккейной лиги в формате «русская классика». В 12:50 состоится церемония открытия соревнований. За первенство будут бороться команды «Ратник», «Динамо 2», МЧС «Дружина», «Дозор» и «Орбита».

Также до конца выходных в манеже «Искра» продлится межрегиональный турнир по футболу, на котором встретятся команды из разных городов Дальнего Востока.

Какие пройдут культурные мероприятия?

В Дальневосточном художественном музее работает выставка «Служу России», где представлены свыше 40 произведений живописи, скульптуры и графики на военно-историческую тематику. В 14:00 для посетителей пройдёт интерактивная экскурсия «Слава русского оружия».

Другие просветительские мероприятия запланированы в краевом музее имени Гродекова. Сегодня учреждении состоится занятие «Солдатская шинель», а также экскурсия «Защитники Отечества».

Желающих погрузиться в атмосферу праздника через музыку ждут в Хабаровской краевой филармонии. В 17:00 здесь начнётся концерт Оркестра штаба Восточного военного округа. Военнослужащие исполнят патриотические песни и марши, а также популярные и классические произведения.

Где и когда смотреть салют?

Кульминацией Дня защитника Отечества станет торжественный салют из артиллерийских орудий. Пушки дадут залп в 21:00 на набережной стадиона имени Ленина.

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