Куда сходить на 23 Февраля в Хабаровске?

В Хабаровске пройдут многочисленные концерты, выставки и состязания в честь Дня защитника Отечества. Подборку бесплатных мероприятий, которые могут посетить все жители города, а также место и время праздничного салюта публикует «АиФ-Дальинформ».
Какие будут спортивные события?
В 12:00 на стадионе имени Ленина стартует турнир «Хоккей на валенках». В состязании примут участие военнослужащие 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также многодетные семьи из Хабаровска и Хабаровского района.
«Всего будет пять команд. Поболеть за участников турнира и зарядиться праздничным настроением могут все желающие», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Также до конца выходных в манеже «Искра» продлится межрегиональный турнир по футболу, на котором встретятся команды из разных городов Дальнего Востока.
Какие пройдут культурные мероприятия?
В Дальневосточном художественном музее работает выставка «Служу России», где представлены свыше 40 произведений живописи, скульптуры и графики на военно-историческую тематику. В 14:00 для посетителей пройдёт интерактивная экскурсия «Слава русского оружия».
Другие просветительские мероприятия запланированы в краевом музее имени Гродекова. Сегодня учреждении состоится занятие «Солдатская шинель», а также экскурсия «Защитники Отечества».
Желающих погрузиться в атмосферу праздника через музыку ждут в Хабаровской краевой филармонии. В 17:00 здесь начнётся концерт Оркестра штаба Восточного военного округа. Военнослужащие исполнят патриотические песни и марши, а также популярные и классические произведения.
Где и когда смотреть салют?
Кульминацией Дня защитника Отечества станет торжественный салют из артиллерийских орудий. Пушки дадут залп в 21:00 на набережной стадиона имени Ленина.