Больницы в Хабаровске изменили режим работы на время праздников

В Хабаровске и крае режим работы больниц изменили на время выходных в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Как уведомили в минздраве, сегодня, 23 февраля, поликлиники и амбулатории не ведут приём пациентов. В стационарных отделениях работают дежурные бригады на случай экстренных и неотложных обращений.
В субботу, 24 февраля, медицинские учреждения будут работать в стандартном режиме субботы. В воскресенье, 25 февраля — регулярный выходной день.
Напомним, ранее «АиФ-Дальинформ» публиковал подборку мероприятий в честь праздника, а также время и место торжественного салюта.