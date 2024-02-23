В Новосибирске потеплеет после 30-градусных морозов

Следующая неделя принесет потепление. В конце февраля дневная температура воздуха ожидается в пределах −9…-4 градусов, при умеренных осадках. По предварительным данным, в начале марта температура останется ниже нуля. В марте ночные температуры могут опускаться до −30 градусов, а днем до −10 градусов. Ожидаются осадки в пределах нормы.