В Новосибирске потеплеет после 30-градусных морозов

После морозов в Новосибирске и области наступит резкое потепление. К концу февраля дневная температура воздуха ожидается от −9 до −4 градусов по Цельсию, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Прогнозируется постепенное повышение температуры каждый день, хотя плюсовые значения пока не предвидятся.
23 февраля будет еще морозным. Температура может опуститься до −26…-28 градусов, а за городом до −32…-35 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до −16…-17 градусов.
На следующий день атмосферное давление начнет повышаться, с ночными значениями −25…-27 градусов и дневными −17 градусов. 25 февраля ночью прогнозируется −22…-24 градусов, а днем −12…-14 градусов, также ожидаются умеренные снегопады.
Следующая неделя принесет потепление. В конце февраля дневная температура воздуха ожидается в пределах −9…-4 градусов, при умеренных осадках. По предварительным данным, в начале марта температура останется ниже нуля. В марте ночные температуры могут опускаться до −30 градусов, а днем до −10 градусов. Ожидаются осадки в пределах нормы.