Хабаровский «Амур» уступил в игре магнитогорскому «Металлургу»

В Магнитогорске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На своем льду местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Игру против «Металлурга» доверили вратарю Игорю Бобкову — выпускнику магнитогорской школы хоккея, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчане очень быстро получили большинство, но первую попытку реализовать так и не смогли — шайба почти не доходила до ворот голкипера «сталеваров». В равных составах «Металлург», наоборот, не оставлял без работы Игоря Бобкова: по итогам первого периода «Металлург» перебросал «тигров» почти в два раза (13−7). С большинства для хабаровчан начался и второй отрезок, но и в этот раз попытка поразить ворота соперника для дальневосточников оказалась безуспешной. При этом «Металлург» свое большинство реализовать смог. «Амур» продолжил удаляться и позволил «Магнитке» удвоить перевес в счете.
В начале третьего периода Лозебников несколько раз выручил «Амур», когда хозяева бросали из опасных позиций. Хабаровчане отвечали лишь редкими контратаками. «Амур» не воспользовался очередным удалением соперника и позволил вратарю «сталеваров» оформить «сухарь». Три безответных гола «Металлург» забил в ворота «Амура» всего за 93 секунды.
— Игрой команды абсолютно не удовлетворен, особенно полевыми игроками. Нашего вратаря сегодня бросили под расстрел. Честь и хвала Игорю Бобкову — он держал команду в игре. Очень сложно играть, когда хватаешь восемь минут штрафа за один период, шайба постоянно находится в нашей зоне. Огромные претензии по этому матчу к нападающим, — прокомментировал после игры Андрей Мартемьянов.
Следующую игру хабаровчане проведут 24 февраля в Казани, где им будет противостоять «Ак Барс», занимающий четвертое место в восточной конференции КХЛ.