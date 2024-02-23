Хабаровский «Амур» уступил в игре магнитогорскому «Металлургу»

Хабаровчане очень быстро получили большинство, но первую попытку реализовать так и не смогли — шайба почти не доходила до ворот голкипера «сталеваров». В равных составах «Металлург», наоборот, не оставлял без работы Игоря Бобкова: по итогам первого периода «Металлург» перебросал «тигров» почти в два раза (13−7). С большинства для хабаровчан начался и второй отрезок, но и в этот раз попытка поразить ворота соперника для дальневосточников оказалась безуспешной. При этом «Металлург» свое большинство реализовать смог. «Амур» продолжил удаляться и позволил «Магнитке» удвоить перевес в счете.