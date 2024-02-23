Новую «Парту Героя» открыли в Советско-Гаванском районе

В средней школе № 5 Советской Гавани была открыта «Парта Героя». Благодаря образовательному проекту «Единой России» по увековечиванию имен и изображений героев на школьных партах учащиеся пятой школы будут знать точно, каким должен быть настоящий Герой. Романов Петр Александрович, выпускник этой школы, посмертно награжден орденом Мужества, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой Telegram-канал администрации Советско-Гаванского района (18+).
Пётр родился в Советской Гавани 5 февраля 1999 года. В первый класс пошел в пятую школу, которую успешно окончил в 2016 году. Он был простым совгаванским парнем. Спокойный, добрый, но упорный и настойчивый. Петя воспитывался в семье, где чтят семейные традиции, а все важные вопросы решали вместе. Всегда защищал слабых, умел дружить и дорожить дружбой. Это он доказал на поле боя в ходе специальной военной операции.
29 октября 2023 года от летящего дрона он закрыл собой боевых товарищей, получив смертельные ранения. Ему было всего 24 года. Парта Героя, на которой размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге, будет установлена в школьном кабинете, где учился Петя. Почетное право сидеть за именной партой получат отличники, призеры и победители олимпиад, а так же ребята, имеющие заслуги в спорте, активно участвующие в жизни своей школы, родного города.