Новую «Парту Героя» открыли в Советско-Гаванском районе

29 октября 2023 года от летящего дрона он закрыл собой боевых товарищей, получив смертельные ранения. Ему было всего 24 года. Парта Героя, на которой размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге, будет установлена в школьном кабинете, где учился Петя. Почетное право сидеть за именной партой получат отличники, призеры и победители олимпиад, а так же ребята, имеющие заслуги в спорте, активно участвующие в жизни своей школы, родного города.