«Продолжала каждый день себя разрушать»: в Новосибирске отменен концерт Zivert

«Проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Проблемы вернулись в мою жизнь и приобрели прогрессирующую форму, — сказала Юлия Зиверт. — На какое-то время становилось лучше, и я опять включилась в активную деятельность. Казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Казалось, что если я буду с головой погружена в работу, все само пройдет. Продолжая геройствовать, я продолжала каждый день себя разрушать. Закалывалась блокадами, чтобы снять боль. Последней каплей стал концерт в Калининграде, когда я, обколотая обезболивающими уколами, вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращалась в Москву. И далее врачами, моей командой, мной было принято непростое решение о категорическом запрете любой сильной физической нагрузки. И как следствие, все мои предстоящие концерты и корпоративы в городах России будут отменены как минимум до осени»..