«Продолжала каждый день себя разрушать»: в Новосибирске отменен концерт Zivert

В Новосибирске отменили запланированный на 24 февраля концерт певицы Zivert. Он должен был состояться на «Локомотив Арене», все билет на него были проданы. Кроме новосибирского концерта Zivert отменила выступление еще в 11 городах..
В своем тг-канале 33-летняя певица опубликовала 8-минутное видеообращение к поклонникам, в нем она рассказывает, что причиной временного прекращение концертной деятельности стали проблемы со здоровьем..
«Проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Проблемы вернулись в мою жизнь и приобрели прогрессирующую форму, — сказала Юлия Зиверт. — На какое-то время становилось лучше, и я опять включилась в активную деятельность. Казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Казалось, что если я буду с головой погружена в работу, все само пройдет. Продолжая геройствовать, я продолжала каждый день себя разрушать. Закалывалась блокадами, чтобы снять боль. Последней каплей стал концерт в Калининграде, когда я, обколотая обезболивающими уколами, вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращалась в Москву. И далее врачами, моей командой, мной было принято непростое решение о категорическом запрете любой сильной физической нагрузки. И как следствие, все мои предстоящие концерты и корпоративы в городах России будут отменены как минимум до осени»..
Юлия Зиверт не стала называть сообщать, с каким именно заболеванием она столкнулась. Медикаментозные блокады, о которых она упомянула, применяются в неврологии при болях в спине и суставах.
На официальном сайте исполнительницы указано, что ожидается перенос всех концертов, стоявших в расписании до июля 2024 года. Далее идет октябрьские концерты, они пока не отменены..
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что в Новосибирске отменили мартовские концерты Кристины Орбакайте.
.